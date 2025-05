Ortona il M5S riflette dopo il voto | Abbiamo seminato i frutti arriveranno

Dopo le elezioni comunali di Ortona, il Movimento 5 Stelle riflette sull'esito con ottimismo. Nicola Napolione, candidato sindaco, sottolinea il significato di tornare in scena dopo tredici anni di assenza, affermando che il cammino intrapreso rappresenta una semina di speranze: «Abbiamo seminato, i frutti si vedranno nel futuro».

Nicola Napolione, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, commenta l’esito delle elezioni comunali di Ortona. «Siamo partiti da zero, ripresentandoci alle elezioni dopo tredici anni di assenza. Questo per noi è già un risultato. Abbiamo seminato, i frutti si vedranno nel futuro», afferma... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ortona, il M5S riflette dopo il voto: "Abbiamo seminato, i frutti arriveranno"

Le notizie più recenti da fonti esterne

VOTO ORTONA: M5S, “PARTITI DA ZERO, FRUTTI SI VEDRANNO NEL FUTURO, FORZA POLITICA DETERMINANTE” - ORTONA – “Siamo partiti da zero, ripresentandoci alle elezioni comunali dopo tredici anni di assenza e questo per noi è già un risultato. Abbiamo seminato, i frutti si vedranno nel futuro”. Così, in u ... 🔗abruzzoweb.it scrive

Dopo 67 anni a Ortona per "riabbracciare la mamma" - Il racconto di Michele Di Giacomo imbarcato sull'Amerigo Vespucci nel 1958: "A bordo ho rivissuto gli anni della mia giovinezza" Piergiorgio Greco, montaggio di Marco De Salvo ... 🔗Come scrive rainews.it

Il primo passo del M5S dopo Grillo: ecco cosa cambia - Il M5S affronta dopo-Grillo con il consiglio nazionale convocato da Giuseppe Conte. Nuove regole, goil vernance e alleanze. Per il Movimento 5 Stelle (M5S), oggi rappresenta una giornata cruciale. 🔗Secondo msn.com