Ortona Di Nardo al ballottaggio | Un risultato che premia sette anni di lavoro

Ortona si prepara al ballottaggio, un traguardo che segna il riconoscimento di sette anni di impegno del centrodestra. Angelo Di Nardo, candidato sindaco sostenuto da diverse liste, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando la crescente forza del suo schieramento nella città. In questo articolo, analizzeremo le implicazioni del ballottaggio e le strategie politiche di Di Nardo.

«Questo risultato conferma la forza che il centrodestra è riuscito a conquistare in questi anni a Ortona». Così Angelo Di Nardo, candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia, Di Nardo Sindaco, Città che amo e Forza giusta per Ortona, commenta il passaggio al ballottaggio. Di Nardo, attuale... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ortona, Di Nardo al ballottaggio: "Un risultato che premia sette anni di lavoro"

Approfondimenti da altre fonti

Ortona verso il ballottaggio: Fratino e Di Nardo si contendono la poltrona di sindaco; Elezioni comunali Ortona: i risultati delle liste; VOTO ORTONA: VERSO BALLOTTAGGIO DI NARDO E FRATINO, CENTROSINISTRA DI COCCIOLA A POCA DISTANZA; ELEZIONI ORTONA: Di Nardo e Fratino al ballottaggio++ IN AGGIORNAMENTO+++. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ortona. Angelo Di Nardo: “Risultato straordinario” - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovic Majakovskij ... 🔗Secondo abruzzoindependent.it

Ortona, è ballottaggio nel centrodestra tra Fratino e Di Nardo - LE ELEZIONI ORTONA A Ortona è ballottaggio, ma di un solo colore: quello del centrodestra. A tarda sera sono arrivati i dati ufficiali, ma ... 🔗Da msn.com

VOTO ORTONA: DI NARDO, “RISULTATO CHE PREMIA 7 ANNI DI LAVORO” - ORTONA – “Questo risultato conferma la forza che il centrodestra è riuscito a conquistare in questi anni a Ortona. Sette anni di opposizione in cui, come capogruppo, posso dire di non aver mai mollato ... 🔗Da abruzzoweb.it

Ballottaggio Ortona: Di Nardo sosterrà Cocciola