Orsolini | A questa Nazionale posso dare imprevedibilità Italiano è sereno sa cosa vuole

Riccardo Orsolini si prepara a portare la sua imprevedibilità nella nazionale italiana, forte di una stagione straordinaria con il Bologna. Grazie a prestazioni da leader e a una serie di gol decisivi, ha contribuito al successo del club, raggiungendo traguardi storici. In un momento di serenità e determinazione, Orsolini è pronto a dimostrare il suo valore anche in azzurro.

è stata una super stagione quella di Riccardo Orsolini, che da leader e a forza di gol ha trascinato il Bologna alla vittoria di una storica... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

