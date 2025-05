Orsini | Serve un Piano industriale straordinario per rilanciare l’Europa

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia un allerta cruciale sul rischio di deindustrializzazione che minaccia l'Europa e l'Italia. In un contesto segnato dalla guerra dei dazi e da un crescente pregiudizio anti-industriale, Orsini sottolinea la necessità di un piano industriale straordinario per rilanciare il continente e contrastare le sfide economiche attuali.

“La verità, per quanto amara, è che oggi sia l’ Europa che il nostro Paese affrontano un rischio concreto di deindustrializzazione, aggravato dalla guerra dei dazi e alimentato da un pregiudizio anti-industriale”. È questo l’allarme lanciato dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto all’assemblea annuale a Bologna nella giornata di martedì 27 maggio. La relazione del Presidente Emanuele Orsini Buongiorno a tutte e a tutti voi. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, per aver accettato di intervenire alla nostra Assemblea... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Orsini: “Serve un Piano industriale straordinario per rilanciare l’Europa”

