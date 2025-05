Orsini Questo è il tempo della responsabilità serve un patto tra forze politiche e sociali

Il presidente ha sottolineato l'importanza di un patto di responsabilità tra forze politiche e sociali, evidenziando la necessità di affrontare le sfide attuali con coraggio e determinazione. In un momento cruciale per l'Europa e l'Italia, è essenziale unire le forze per costruire un futuro migliore e affrontare le incertezze globali con strumenti e approcci innovativi.

ROMA (ITALPRESS) – " Adesso è giunto il tempo della responsabilità, del coraggio, della determinazione. Per un'Europa più forte. E per un'Italia ancora più grande. Per un mondo nuovo servono strumenti nuovi e un patto nuovo tra tutti noi. Tra forze politiche e sociali". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea annuale, a Bologna. "Per un mondo nuovo servono strumenti nuovi e un patto nuovo tra tutti noi. Tra forze politiche e sociali – ha aggiunto – abbiamo dimostrato di avere la capacità di superare momenti difficili affrontandoli tutti insieme, guardando all'interesse comune"...

