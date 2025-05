Orsini di Confindustria propone piano industriale straordinario per l' Italia

Emanuele Orsini, leader di Confindustria, durante l'assemblea annuale, ha lanciato un appello urgente per un "piano industriale straordinario per l'Italia". Sottolineando l'importanza della collaborazione tra industria, servizi, istituzioni, partiti e sindacati, Orsini esorta tutte le parti coinvolte a lavorare insieme per rilanciare l'economia nazionale e affrontare le sfide attuali.

"Bisogna lavorare tutti insieme - industria e servizi, istituzioni e partiti, di maggioranza e di opposizione, forze sociali e sindacati - ad un vero 'piano industriale straordinario per l'Italia' ". Il leader degli industriali, Emanuele Orsini, lo chiede dall'assemblea annuale di Confindustria, quest'anno a Bologna, dove intervengono la premier Giorgia Meloni e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Pensiamo - spiega - ad un sostegno agli investimenti di 8 miliardi di euro l'anno per i prossimi 3 anni. Ancora meglio se avessimo un orizzonte temporale di 5 anni". "Dobbiamo darci un obiettivo di crescita ambizioso - dice -: raggiungere almeno il 2% di crescita del Pil nel prossimo triennio, da consolidare e aumentare nel tempo"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orsini di Confindustria propone piano industriale straordinario per l'Italia

