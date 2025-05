Orsini | Calenda ha chiesto di nuovo alla mia università di licenziarmi

In un acceso dibattito, Orsini rivela le pressioni ricevute da Calenda per il suo licenziamento dall'università. L'episodio solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul confronto intellettuale, mentre Orsini promette una risposta incisiva alle provocazioni del politico. La tensione tra accademia e politica si fa sempre più palpabile, con scontri che pongono in luce le relazioni tra autonomia e ingerenza.

''La prossima volta che scriverò un post su Calenda gli darò una mazzata metaforica talmente forte da togliergli il vizio di insultarmi''... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Orsini: “Calenda ha chiesto di nuovo alla mia università di licenziarmi”

Ho denunciato baroni corrotti, mi hanno bocciato mille volte ingiustamente, Orsini a Non è l'Arena