Orsini a Confindustria | caro energia piccoli reattori patto politico-sindacati critica al Green Deal e sicurezza INAIL

Durante l'assemblea annuale di Confindustria, Emanuele Orsini ha lanciato un allarme sul caro energia, considerato insostenibile. In un clima di crescente urgenza, ha richiesto interventi tempestivi e ha criticato il Green Deal, evidenziando la necessità di adottare piccoli reattori nucleari e un nuovo patto tra politica e sindacati per garantire la sicurezza energetica, mettendo in luce anche il ruolo fondamentale di INAIL nel contesto attuale.

Bologna, 27 maggio 2025 – In un clima di crescente urgenza, Emanuele Orsini ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione del caro energia, definendola insostenibile. Durante l’assemblea annuale di Confindustria, ha sottolineato con fermezza l’esigenza di azioni immediate, evidenziando come il dramma quotidiano stia colpendo famiglie, imprese e l’intero paese. Appello alle istituzioni . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Orsini a Confindustria: caro energia, piccoli reattori, patto politico-sindacati, critica al Green Deal e sicurezza INAIL

Le notizie più recenti da fonti esterne

Orsini (Confindustria): “Caro energia insostenibile: accelerare sul nucleare. E serve un piano straordinario”; Orsini (Confindustria): “Caro energia insostenibile. Accelerare sul nucleare”; Meloni incontra Confindustria: l’allarme di Orsini su dazi, salari e caro energia; Allarme di Orsini (Confindustria): “Costo dell’energia insostenibile”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Orsini (Confindustria): “Caro energia insostenibile: accelerare sul nucleare. E serve un piano straordinario” - Il presidente degli industriali all’assemblea di Bologna, davanti alla premier Giorgia Meloni e alla presidente dell’Europarlamento Metsola: “Obiettivo +2% del Pil in tre anni. Politica e sindacati st ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Orsini (Confindustria): “Caro energia insostenibile. Accelerare sul nucleare” - Il presidente degli industriali all’assemblea di Bologna parla davanti alla premier Giorgia Meloni. E la cita: “Abbattere il sovraccosto che pesa come un macigno sulle imprese” ... 🔗Segnala msn.com

Meloni incontra Confindustria: l’allarme di Orsini su dazi, salari e caro energia - Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha incontrato Meloni, presente all'assemblea nazionale degli industriali ... 🔗Come scrive fanpage.it

Caro energia, Bononi (Confindustria): Le società di trading speculano sul prezzo del gas, ...