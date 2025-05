Orsini a Bologna | 8mld€ annui patto sociale e revisione del patto di stabilità per rilancio industriale

Durante l'assemblea annuale di Confindustria a Bologna, il presidente Emanuele Orsini ha lanciato un appello per unire forze politiche, sindacali e imprenditoriali. Sottolineando la necessità di un patto sociale e di una revisione del patto di stabilità, Orsini ha proposto un piano industriale ambizioso, mirato a garantire 8 miliardi di euro annui per il rilancio della crescita economica italiana.

