Orrore a Philadelphia dove una sparatoria nel giorno del Memorial Day causa la morte di 2 minorenni e il ferimento di altre 9 persone

In una tragica giornata di Memorial Day a Philadelphia, una sparatoria al Fairmount Park ha portato alla morte di due minorenni e al ferimento di altre nove persone. L'incidente ha gettato un'ombra sull'importante festività , evidenziando ancora una volta il problema della violenza armata negli Stati Uniti. La notizia, riportata dall'emittente WPVI, ha lasciato la comunità in stato di shock e dolore.

Orrore negli Stati Uniti, dove almeno due minorenni sono morti e altre nove persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta al Fairmount Park di Philadelphia. A riferire quanto accaduto è stata l'emittente WPVI, affiliata alla ABC, secondo cui il conflitto a fuoco ha avuto luogo intorno alle 22:30 locali, tra Lemon Hill Drive e Poplar Drive. Una sparatoria che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria strage. Questo perché, al momento degli spari, il parco era affollato da numerose famiglie intente a celebrare il Memorial Day con le tradizionali grigliate...

Cosa riportano altre fonti

