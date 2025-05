Orizzonti Pokémon – Stagione 2 | le nuove avventure arrivano su Boing e Boing App in Italia

La seconda stagione della serie animata "Orizzonti Pokémon" debutta in Italia con i primi 15 episodi, offrendo ai fan un'opportunità imperdibile per scoprire nuove avventure. The Pokémon Company International ha reso nota questa attesissima novità, disponibile sul canale gratuito Boing e sull'app Boing. Preparati a vivere emozioni uniche nel fantastico mondo dei Pokémon!

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, l'attesissimo arrivo in Italia dei primi 15 episodi della seconda stagione della nuova serie animata Orizzonti Pokémon. I fan potranno immergersi nelle nuove avventure sul canale gratuito Boing (DTT 40) e tramite la Boing App. Gli episodi inediti verranno trasmessi dal lunedì . L'articolo Orizzonti Pokémon – Stagione 2: le nuove avventure arrivano su Boing e Boing App in Italia proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orizzonti Pokémon – Stagione 2: le nuove avventure arrivano su Boing e Boing App in Italia

Cosa riportano altre fonti

SU BOING ARRIVA LA NUOVA SAGA DI “ORIZZONTI POKEMON”: IN PRIMA TV FREE DA LUNEDI 26 MAGGIO; Orizzonti Pokémon Stagione 2: I primi episodi in onda da oggi su Boing; Orizzonti Pokémon – Stagione 2: le nuove avventure arrivano su Boing e Boing App in Italia. 🔗Su questo argomento da altre fonti