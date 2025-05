Orizzonti Pokémon – Stagione 2 | le nuove avventure arrivano su Boing e Boing App in Italia

La magia dei Pokémon torna in Italia con la seconda stagione di "Orizzonti Pokémon"! The Pokémon Company International ha annunciato l'arrivo dei primi 15 episodi, disponibili sul canale Boing e sull'app Boing. I fan potranno seguire emozionanti avventure con i loro amati personaggi, pronti a esplorare nuovi mondi e affrontare sfide entusiasmanti. Non perdere queste nuove avventure!

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, l'attesissimo arrivo in Italia dei primi 15 episodi della seconda stagione della nuova serie animata Orizzonti Pokémon. I fan potranno immergersi nelle nuove avventure sul canale gratuito Boing (DTT 40) e tramite la Boing App. Gli episodi inediti verranno trasmessi dal lunedì ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

