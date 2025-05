Orizzonti Pokémon Stagione 2 | episodi su Boing e tour esclusivo negli studi di Tokyo

La The Pokémon Company International ha annunciato il debutto in Italia dei primi quindici episodi della seconda stagione della serie animata Orizzonti Pokémon, in onda su Boing. Non solo, i fan potranno anche partecipare a un tour esclusivo negli studi di Tokyo, promettendo un'esperienza indimenticabile immersa nel mondo dei Pokémon. Preparati a vivere nuove avventure emozionanti!

La The Pokémon Company International ha recentemente comunicato il lancio in Italia dei primi quindici episodi della seconda stagione della nuova serie animata Orizzonti Pokémon, in una nota ufficiale. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che potranno seguire le avventure dei loro personaggi preferiti sul canale gratuito Boing (DTT 40) e tramite .

Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua è in arrivo su Boing a maggio 2025