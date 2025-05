Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop | la Relazione Annuale 2025 e Piano attività 2025

Il 27 maggio 2025, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, l'Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ha presentato la Relazione Annuale 2025. Questo documento illustra le attività svolte e i risultati raggiunti nel 2024, mettendo in luce le strategie programmate per garantire un accesso equo e trasparente alla rete a banda larga nel nostro paese.

Roma, 27 maggio 2025 – L'Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop (OdV) ha presentato, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, la Relazione Annuale 2025 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno 2024, evidenziando la programmazione delle attività pianificate per il 2025, in gran parte orientate a fornire il supporto tecnico richiesto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Nel corso del 2024 l'OdV ha proseguito le attività di verifica della non discriminazione ed è rimasta costante l'attenzione dell'OdV riguardo all'indice di soddisfazione espresso dagli operatori retail sulla qualità dei servizi offerti prima da TIM e poi da FiberCop nei processi di delivery e assurance... 🔗 Leggi su Iltempo.it