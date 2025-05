Ore decisive per la cessione dell’ex Ilva Appello di Urso

In un momento cruciale per il futuro dell'ex Ilva, il ministro Urso lancia un appello alle parti coinvolte nella trattativa con Baku Steel. Sottolineando l'importanza della responsabilità collettiva, invita enti locali e rappresentanze sociali a collaborare per creare un clima favorevole alla conclusione del negoziato. La cessione dell'acciaieria rappresenta una questione strategica per l'industria e l'economia del territorio.

"Il negoziato con Baku Steel è giunto ora a un punto cruciale: è necessario che tutti facciano la propria parte con responsabilità. Mi appello a tutte le parti, enti locali e rappresentanze sociali, perché sia creato il clima migliore per la conclusione della trattativa". È l’appello del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ieri in apertura del tavolo con le aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto al Mimit. Per i prossimi 7-8 mesi la produzione all’ex Ilva di Taranto sarà dimezzata. Dopo l’incendio all’altoforno 1 del 7 maggio e il sequestro disposto dalla Procura, il danno per l’accaieria è "gravissimo"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ore decisive per la cessione dell’ex Ilva. Appello di Urso

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tra retrocessione e cessione, la settimana di passione del Brescia Calcio; De Laurentiis incontra Conte: ore decisive per il futuro del tecnico al Napoli; Ore decisive per il Brescia: lo spettro della ripartenza dai Dilettanti; Conte-Napoli, 48 ore per decidere il futuro. La Juve resta in attesa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ore decisive per la cessione dell’ex Ilva. Appello di Urso - È l’appello del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ieri in apertura del tavolo con le aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto al Mimit. Per i prossimi 7-8 mesi la produzione ... 🔗Segnala quotidiano.net

Settimana decisiva per la cessione dell'Ascoli Calcio: trattative in corso - La famiglia Pulcinelli pronta a cedere l'Ascoli Calcio. Trattative con Distretti Ecologici e altri possibili acquirenti. 🔗Secondo msn.com

Ascoli Calcio: ore decisive per la cessione a Francesco Pecci - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com scrive