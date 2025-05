Ordigno esplosivo artigianale in auto | arrestati due giovani nel Sannio

Due giovani sono stati arrestati nel Sannio dopo un'incredibile fuga dai Carabinieri, culminata con il ritrovamento di un ordigno esplosivo artigianale all'interno della loro auto. Le forze dell'ordine stanno indagando per determinare le finalità e la provenienza dell'esplosivo, mentre proseguono le operazioni nel territorio per garantire la sicurezza della comunità.

Comunicato Stampa Fuggono all'alt dei Carabinieri, poi l'inseguimento e il ritrovamento dell'esplosivo. Indagini in corso per accertare finalità e provenienza Nella nottata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento unitamente a quelli della Stazione di San

