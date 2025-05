Orcel Unicredit | I governoi hanno una loro visione gli serve un’informativa migliore sui fatti

Nel contesto delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) in Europa, Andrea Orcel, CEO di Unicredit, sottolinea l'importanza dell'influenza governativa, riconoscendo che le dinamiche di mercato sono ora fortemente condizionate dalle politiche statali. La sua affermazione arriva dopo il supporto di Matteo Messina, evidenziando la necessità di una migliore informativa per comprendere le nuove realtà che caratterizzano il settore finanziario.

“Il dottor Messina ha ragione, esiste un fattore nuovo nelle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) in Europa: l’influenza degli Stati sulle operazioni di mercato è diventata molto significativa e bisogna tenerne conto”. Andrea Orcel non fa una piega all’indomani dell’appoggio del numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, al Golden Power del governo su Unicredit-Bpm per via nuovo mondo in guerra in cui viviamo. Del resto il numero uno di Unicredit lo aveva detto non molto tempo fa che i governi hanno facoltà di mettere il naso nelle operazioni tra imprese, quello su cui non si trovava d’accordo era il modus operandi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Orcel (Unicredit): “I governoi hanno una loro visione, gli serve un’informativa migliore sui fatti”

Se ne parla anche su altri siti

Unicredit, il ricorso di Orcel riapre la questione dei paletti. Il governo: no a dietrofront; Unicredit, l’ops su Banco Bpm può slittare a luglio. Così Orcel avrà più tempo per convincere il governo o giocare la carta Mediobanca; Unicredit sfida il golden power: cos’è e quando lo Stato può dire no; Consob fa felice Unicredit e delude Banco Bpm e governo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Orcel (Unicredit): “I governoi hanno una loro visione, gli serve un’informativa migliore sui fatti” - Il banchiere: "C'è bisogno di poter dare le stesse condizioni alle imprese sia che siano in Germania, in Italia, in Francia o in Spagna" ... 🔗ilfattoquotidiano.it scrive

Unicredit, Orcel: “Scalata su Generali? Possiamo escluderlo” - Le parole di Andrea Orcel, ceo di Unicredit, al 129° Consiglio nazionale d’organizzazione della Fabi, la Federazione autonoma dei bancari italiani. L’amministratore delegato ha risposto alle voci su p ... 🔗Lo riporta msn.com

Unicredit, Orcel esclude scalata su Generali. E su Banco Bpm: “Se il Golden power resta così, l’ops non è economica” - Andrea Orcel al consiglio nazionale della Fabi: con i ricorsi a Tar e Consiglio di Stato “potrebbe decadere” l’Ops su Banco Bpm. "Abbiamo in portafoglio più titoli di Stato di ogni banca italiana" ... 🔗Secondo msn.com

UniCredit Unlocked: the strategic plan and our clients | UniCredit