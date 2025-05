Orcel | Da escludere la scalata di UniCredit su Generali

Nel contesto delle recenti speculazioni finanziarie, l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, chiarisce la posizione della banca riguardo a una possibile scalata su Generali. Durante il 129esimo Consiglio nazionale della Fabi, Orcel ha definitivamente escluso tale operazione, contraddicendo le dichiarazioni di altri leader del settore, come Carlo Messina di Intesa Sanpaolo. L'articolo esplora le implicazioni di queste dichiarazioni nel panorama bancario italiano.

La scalata di UniCredit su Generali «è da escludere». Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Andrea Orcel nel corso del 129esimo Consiglio nazionale della Fabi. Domenica 26 maggio Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, aveva affermato: «Se UniCredit decidesse di scalare Generali la prima cosa che farei sarebbe chiamare Orcel e gli direi: “Fermati”». Orcel: «L’influenza degli Stati sulle operazioni di mercato è diventata molto significativa». Orcel ha anche parlato dell’aggregazione tra UniCredit e Banco Bpm, «un’operazione valida industrialmente e strategicamente», che però «si scontra su visioni diverse che rendono l’operazione de facto non economica»... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Orcel: «Da escludere la scalata di UniCredit su Generali»

