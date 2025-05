Opposizioni unite contro il massacro di Gaza | Pd M5s e Avs in piazza a Roma il 7 giugno

Il 7 giugno, Roma ospiterà una significativa manifestazione contro il massacro di Gaza, unendo le forze del Pd, M5s e Avs. I leader dei partiti di opposizione, tra cui Angelo Bonelli, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, hanno ufficializzato l’evento, sottolineando l'importanza di una risposta collettiva e solidale di fronte alla crisi umanitaria.

Una grande manifestazione per Gaza. Che riunisce Pd, M5s e Avs, pronti a scendere insieme in piazza sabato 7 giugno a Roma. L'annuncio era nell'aria e ora è arrivata l'ufficialità in una nota congiunta firmata dai leader dei partiti di opposizione: Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. "Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese", si legge nella nota inviata dai partiti che hanno organizzato la mobilitazione prevista a Roma la prossima settimana.

