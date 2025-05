Opere abusive in un alloggio pubblico famiglia rom costretta a risarcire il Comune

Il Comune di Treviso ha avviato il recupero di 27.384 euro da una famiglia rom a causa di opere abusive realizzate in un alloggio pubblico in via Vanzo 2. Dopo aver assegnato temporaneamente l'immobile nel dicembre, l'amministrazione ha deciso di agire per risarcire i danni economici derivanti dagli interventi non autorizzati.

Il Comune di Treviso ha ufficialmente avviato le procedure per il recupero dei danni economici subiti (per un totale di 27.384 euro), a causa di interventi edilizi abusivi eseguiti su un alloggio di edilizia residenziale pubblica situato in via Vanzo 2, assegnato a titolo temporaneo nel dicembre... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Opere abusive in un alloggio pubblico, famiglia rom costretta a risarcire il Comune

Approfondimenti da altre fonti

Opere abusive: responsabilità anche per gli eredi - Una sentenza del TAR Lazio chiarisce che gli eredi sono responsabili della rimozione di opere abusive su suolo demaniale, anche se non ne sono gli autori materiali. 🔗Si legge su edilizia.com

Ordinanza di demolizione di opere abusive - Le somme derivanti da tali sanzioni devono essere vincolate esclusivamente per la demolizione e la rimessa in pristino di opere abusive o per l'acquisto e attrezzatura di aree destinate a verde ... 🔗Lo riporta filodiritto.com

Fondo demolizione opere abusive, domande dal 16 settembre - I contributi del Fondo demolizione opere abusive sono destinati a interventi non ancora eseguiti e identificati con un codice CUP. Essi coprono il 50% del costo delle operazioni di rimozione o ... 🔗Lo riporta ediltecnico.it

Sgombero di un alloggio occupato, operazione congiunta con la Polizia Locale di Ciampino