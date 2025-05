Operaio resta folgorato in un cantiere ad Appiano Gentile

Un grave infortunio si è verificato in un cantiere di Appiano Gentile, dove un operaio di 36 anni è rimasto folgorato. L'incidente è avvenuto in viale Varese 13 e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori del 118, impegnati per oltre un'ora nelle operazioni di soccorso e stabilizzazione del ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo tragico evento.

Appiano Gentile (Como), 27 maggio 2025 – Grave infortunio sul lavoro all’interno di un cantiere di viale Varese 13 ad Appiano Gentile, dove un operaio di 36 anni è rimasto folgorato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e per circa un’ora, hanno cercato di stabilizzare l’uomo in attesa di creare le condizioni per fargli affrontare il trasporto in ospedale. L’allarme è scattato pochi minuti prima della 14, il suo arrivo in pronto soccorso al Sant’Anna è avvenuto alle 14.45, con il trasporto in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco, inviate da Como e dal distaccamento di Appiano Gentile, assieme ai carabinieri e al personale di Ats Insubria per le verifiche sulla dinamica dell’infortunio, di cui al momento non si sa nulla, e gli accertamenti sulle dotazioni di sicurezza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaio resta folgorato in un cantiere ad Appiano Gentile

