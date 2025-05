Operaio folgorato sul lavoro ad Appiano Gentile | grave un 36enne

Oggi ad Appiano Gentile, un grave infortunio sul lavoro ha coinvolto un operaio di 36 anni, folgorato intorno alle 14 in via Varese 13. I soccorsi del 118 sono accorsi prontamente sul luogo dell'incidente, intervenendo con un’ambulanza e un'auto medica in codice rosso per prestare immediata assistenza. La situazione è attualmente critica e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

