Operaio folgorato sul lavoro ad Appiano Gentile | grave un 36enne

Oggi, ad Appiano Gentile, un grave incidente sul lavoro ha colpito un operaio di 36 anni, folgorato mentre svolgeva le sue mansioni. L'episodio è avvenuto in via Varese 13 intorno alle ore 14. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando il ferito in codice rosso per le cure necessarie.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi ad Appiano Gentile, in via Varese 13. Intorno alle 14, un operaio di 36 anni è rimasto folgorato durante l'attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con un'ambulanza e auto medica in codice rosso...

