Operaio cade da oltre 3 metri di altezza | grave in elisoccorso al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro ha colpito un operaio a Busseto il 27 maggio, quando è caduto da un'altezza di oltre tre metri. L'episodio è avvenuto lungo strada Pioppa e canale a Samboseto, causando ferite severe all'uomo, che è stato successivamente trasportato d'urgenza in elisoccorso al maggiore. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di martedì 27 maggio a Busseto, lungo strada Pioppa e canale a Samboseto, frazione del comune di Busseto. Secondo le prime informazioni un operaio è caduto da un'altezza di oltre tre metri, procurandosi gravi ferite in varie parti del... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Operaio cade da oltre 3 metri di altezza: grave in elisoccorso al Maggiore

