Onu | immagini Gazawi affamati strazianti

Le drammatiche immagini dei palestinesi affamati in fila per ricevere aiuti a Gaza hanno scosso la comunità internazionale. Il portavoce dell'Onu, Stéphane Dujarric, ha descritto la situazione come "strazianti", evidenziando l'urgenza di un intervento umanitario. La Fondazione umanitaria per Gaza si sta attivando per alleviare le sofferenze di una popolazione in crisi, mettendo in luce le gravi conseguenze del conflitto in corso.

21.45 Le immagini delle migliaia di palestinesi affamati che si affollano su un centro per la distribuzione degli aiuti della nuova Fondazione umanitaria per Gaza sono "strazianti", ha affermato il portavoce del Segretario generale dell' Onu Antonio Guterres,Stéphane Dujarric. "Abbiamo visto questi video che arrivano da Gaza intorno a un centro di distribuzione della Fondazione e francamente questi video,queste immagini,sono strazianti.Gente disperata che cerca di ottenere aiuti in queste condizioni", in contrasto con i principi umanitari... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

