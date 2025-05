One Piece 2 | Netflix svela un’annuncio speciale siete pronti?

Netflix ha appena rivelato un annuncio speciale per i fan di One Piece! Con un video pubblicato su YouTube, la piattaforma ci prepara a un'importante novità da non perdere. Segnatevi la data: il 1° giugno alle 2:00 di mattina ora italiana, vi aspetta un evento in diretta. Scopriamo insieme cosa riserverà questa epocale avventura dei Cappelli di paglia!

Pochissimi minuti fa, Netflix Italia ha svelato su YouTube un nuovo video grazie al quale ha fatto un annuncio speciale! Eccolo: Cappelli di paglia! Ci dirigiamo verso la Rotta Maggiore! Prima fermata: TUDUM. Ci vediamo il 1° giugno alle 2:00 di mattina ora italiana, IN DIRETTA solo su Netflix. P.S.: Avete sentito il rumore di zoccoli?...

