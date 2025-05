One Piece 2 | il nuovo teaser Netflix anticipa il ritorno della ciurma più amata di sempre

Netflix ha recentemente rilasciato un emozionante teaser della seconda stagione live-action di One Piece durante l'evento Tudum 2025, facendo esplodere l'entusiasmo tra i fan della ciurma più amata di sempre. Questo breve assaggio anticipa avventure e colpi di scena che attendono i protagonisti, promettendo un ritorno spettacolare nel mondo creato da Eiichiro Oda.

Durante il Tudum 2025, Netflix ha condiviso un primo teaser della seconda stagione live-action di One Piece, con un'anticipazione molto attesa dai fan. Netflix ha acceso l'entusiasmo dei fan di One Piece rilasciando un primo teaser ufficiale della seconda stagione durante il suo evento globale Tudum. La serie live-action, tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, si è rivelata una delle sorprese più apprezzate del 2023, convincendo pubblico e critica grazie alla sua fedeltà al materiale originale e a un cast affiatato. Nel nuovo filmato promozionale si intravede la riunione della ciurma di Cappello di Paglia, guidata da Monkey D...

