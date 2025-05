Ondata di caldo in arrivo | temperature fino a 38 gradi Ecco dove e quando

L'estate si fa sentire in Italia con l'imminente arrivo di una ondata di caldo africano. Secondo le previsioni meteorologiche, nel prossimo weekend, durante il ponte del 2 Giugno, le temperature potrebbero toccare punte di 38 gradi. Scopriamo insieme dove e quando ci aspetta questo caldo e quali misure adottare per affrontarlo al meglio.

L’estate sta arrivando sull’Italia, questione di giorni. Secondo i meteorologi, nel weekend alle porte, allungato dal “ponte” del 2 Giugno, assisteremo sull’intera penisola alla prima ondata di calore africano della stagione. Gli esperti del portale online IlMeteo.it prevedono che “dopo una veloce perturbazione temporalesca, già tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio le colonnine di mercurio inizieranno a raggiungere valori estivi su gran parte del Paese. Punte di 2728 gradi si registreranno soprattutto su molte aree della Valle Padana e nelle zone più interne del Centro”. Un caldo torrido investirà in particolare le città di Milano, Bologna, Firenze e Roma... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ondata di caldo in arrivo: temperature fino a 38 gradi. Ecco dove e quando

