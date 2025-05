Onda su onda | incontro sulle mareggiate in Liguria

Il 28 maggio, Alessandro Benedetti del CNR guiderà l'incontro "Onda su onda", un evento del ciclo Mercoledì Scienza degli Amici dell’Acquario, focalizzato sulle mareggiate in Liguria. Scopriremo l'importanza e l'impatto delle mareggiate nel Mar Mediterraneo, esplorando le sfide ambientali e le opportunità per la nostra costa. Un'occasione imperdibile per approfondire un tema cruciale per il nostro patrimonio naturale.

Appuntamento il 28 maggio con Alessandro Benedetti, ricercatore del CNR presso l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia (ICMATE), per un nuovo Mercoledì Scienza degli Amici dell'Acquario dedicato alle mareggiate in Liguria. Il Mar Mediterraneo, pur avendo...

