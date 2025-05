Omicidio Quaranta mistero sull' aggressione prima della morte Un testimone | Voleva denunciare tutto

L'omicidio di Carmela Quaranta, 42enne assassinata a Mercato San Severino, potrebbe avvicinarsi a una svolta. Le indagini stanno esaminando gli eventi che hanno preceduto il crimine, con un testimone disposto a rivelare dettagli cruciali sull'aggressione. La ricerca della verità si intensifica, mentre emergono nuovi elementi sul mistero che circonda la sua morte avvenuta nella notte del 18 aprile.

Potrebbe essere ad una svolta l'inchiesta sull'omicidio di Carmela Quaranta, la 42enne uccisa nella notte tra venerdì e sabato del 18 aprile scorso nella sua casa di Mercato San Severino. Le indagini si starebbero concentrando sulle settimane che hanno preceduto la sua morte. In particolare, su...

