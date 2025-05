Omicidio Irene Margherito si scava nel contenuto dei messaggi e dei vocali

L'omicidio di Irene Margherito continua a suscitare attenzione, con nuove indagini che si concentrano sui contenuti dei suoi messaggi e vocali. A Brindisi, è stata disposta una perizia trascrittiva a cura della dottoressa Anna Greco, che analizzerà le comunicazioni presenti negli smartphone della vittima, dell'imputato e di un parente, nella ricerca della verità su questo tragico caso.

BRINDISI - Disposta una perizia trascrittiva (che sarĂ eseguita dalla dottoressa Anna greco) riguardante alcune chat di messaggistica istantanea, compresi vocali, chat contenute sugli smartphone della vittima (Irene Margherito), dell'imputato e di una terza persona, parente di lei.

