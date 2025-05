Omicidio Giuseppe Marra a Bologna | i sospetti sulla compagna

Il 26 maggio, un tragico episodio ha scosso Bologna quando il corpo di Giuseppe Marra, 59 anni, è stato rinvenuto in un appartamento di via Zanolini, con segni evidenti di violenza. La scena raccapricciante ha portato a indagini approfondite, con sospetti che si concentrano sulla compagna della vittima, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su questo omicidio inquietante.

Una scena raccapricciante in via Zanolini. La mattina del 26 maggio, in un appartamento in via Zanolini a Bologna, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Marra, 59 anni. Era riverso a terra, a pancia in giù, con una vistosa ferita alla testa e una pozza di sangue intorno. L’arma del possibile omicidio non è stata trovata nella casa. La compagna sotto accusa. A dare l’allarme è stata la compagna, Lorenza, convivente della vittima, una donna di 57 anni. È uscita in strada chiedendo aiuto, urlando frasi confuse come “È caduto”, mentre aveva evidenti tracce di sangue sulla maglia... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Giuseppe Marra a Bologna: i sospetti sulla compagna

