Omicidio di Vittorio Boiocchi Marco Ferdico confessa Il ruolo dell’ex portavoce della Curva Nord ora in carcere

Un nuovo colpo di scena emerge nell'inchiesta sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, con Marco Ferdico che confessa il suo coinvolgimento. Ex portavoce della Curva Nord interista e già in carcere, Ferdico fornisce dettagli cruciali che potrebbero ripercuotersi sull'intera indagine. Questo sviluppo si aggiunge alla confessione di Pietro Andrea Simoncini, in un caso che continua a scuotere Milano e il mondo del calcio.

Milano - Oltre alla confessione di Pietro Andrea Simoncini, ce n’è un’altra dal peso specifico ancora maggiore. Marco Ferdico, uno degli ex capi del direttivo della Curva Nord interista, già in carcere da fine settembre, insieme al padre, nella maxi inchiesta milanese sulle curve di San Siro, ha confessato il suo ruolo e le sue responsabilità nell'omicidio dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre del 2022 sotto casa a Milano. A sinistra, il luogo dell'omicidio di Vittorio Boiocchi (nella foto a destra) Le ammissioni . Ammissioni, quelle di Ferdico, che, da quanto si è saputo, sono arrivate nei giorni scorsi, sempre davanti al pm della Dda milanese Paolo Storari nelle indagini della Squadra mobile della Polizia, e prima della confessione di ieri di Pietro Andrea Simoncini, uno dei due presunti esecutori materiali del delitto di quasi tre anni fa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Vittorio Boiocchi, Marco Ferdico confessa. Il ruolo dell’ex portavoce della Curva Nord ora in carcere

