Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna trovato in casa dalla compagna | la donna ha i vestiti sporchi di sangue

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, scatenando un'inchiesta per omicidio da parte dei carabinieri. La sua compagna, presente sulla scena del crimine, è stata trovata con i vestiti sporchi di sangue, suscitando interrogativi sulla dinamica dei fatti e sul coinvolgimento della donna nell'accaduto. L'episodiogetta un'ombra inquietante sulla quiete della città emiliana.

Il 59enne Giuseppe Marra è stato trovato morto nel suo appartamento di Bologna, i carabinieri indagano per omicidio... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue

