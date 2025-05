Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna moglie denunciata e piantonata in ospedale dopo il ritrovamento

A Bologna, il misterioso omicidio di Giuseppe Marra ha scosso la comunità. La moglie della vittima, attualmente ricoverata in ospedale in stato confusionale, è stata denunciata e piantonata dalle autorità. Non appena le condizioni glielo consentiranno, sarà interrogata e probabilmente indagata come atto formale nell'ambito delle indagini sull'evento tragico che ha coinvolto la coppia.

La compagna della vittima è in ospedale in stato confusionale: quando possibile sarà sentita e probabilmente indagata come atto formale... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, moglie denunciata e piantonata in ospedale dopo il ritrovamento

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omicidio-suicidio in una falegnameria a Roma, le vittime avevano 81 e 39 anni: si indaga sul movente; Andrea Sempio a Quarto Grado: Ho temuto di essere arrestato, la novità sull'interrogatorio; Audio di Paola Cappa a Le Iene sul delitto di Garlasco, l'amico è pronto a rivelarli: Li consegno, sono 186; A Garlasco Chiara Poggi forse uccisa perché aveva scoperto un ricatto sessuale, si aggiunge una nuova pista. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuseppe Marra trovato morto a Bologna: si indaga per omicidio, il corpo del 59enne scoperto dalla compagna (portata in ospedale per un malore) - Giallo a Bologna dove un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto in un palazzo di via Zanolini, zona residenziale della prima periferia del capoluogo ... 🔗Secondo msn.com

Bologna, trovato morto in casa: si indaga per omicidio - Si indaga per omicidio per la morte di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato morto in casa a Bologna questa mattina in via Antonio Zanolini. L’uomo era riverso a terra a faccia in giù in un lago di sangue, ... 🔗Segnala msn.com

Omicidio a Bologna, la diretta: ucciso con il colpo alla testa - Giuseppe Marra, 59 anni, era riverso all’ingresso della casa di via Zanolini in una pozza di sangue: a dare l’allarme è stata la compagna ... 🔗Lo riporta msn.com

Il caso PINELLI: Un Omicidio di Stato