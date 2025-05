Omicidio del capo ultrà interista Boiocchi Simoncini e Ferdico confessano | 50mila per ucciderlo

Clamorosa svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Boiocchi Simoncini, il noto capo ultrà interista assassinato il 29 ottobre 2022. Due uomini, già detenuti dall'anno scorso, hanno confessato di aver ricevuto 50.000 euro per eseguire il delitto. Le nuove rivelazioni potrebbero illuminare le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento, scatenando un acceso dibattito sulle faide nel mondo ultras.

Clamorosa svolta nell'inchiesta sull'uccisione del capo della tifoseria interista avvenuta il 29 ottobre 2022, avrebbero confessato l'omicidio i due uomini già in carcere dallo scorso anno E' arrivata la svolta nelle indagini sull'omicidio dello storico capo ultrà dell'Inter ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa sua a Milano. Marco Ferdico e il cognato Pietro Andrea Simoncini hanno confessato di essere stati i responsabili materiali dell'omicidio di Vittorio Boiocchi.

