Omicidio Boiocchi confessa uno degli esecutori | è Pietro Andrea Simoncini Confermate le rivelazioni di Beretta ultrà dell' Inter

Pietro Andrea Simoncini, uno degli esecutori dell'omicidio di boiocchi, ha confessato il ruolo chiave nell'azione criminale, confermando le rivelazioni di Beretta, noto ultrà dell'Inter. Questa è la prima confessione dopo gli arresti avvenuti l'11 aprile scorso. Simoncini, con legami alla 'ndrangheta, ha dichiarato di essere stato alla guida dello scooter, mentre il colpo mortale sarebbe stato inferto da Daniel D'Alessandro, soprannominato Bellebuono

È la prima confessione che arriva dopo gli arresti dell'11 aprile scorso. Simoncini, legato alla 'ndrangheta, ha detto che era lui alla guida dello scooter e che a sparare sarebbe stato Daniel D'Alessandro, detto Bellebuono... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Omicidio Boiocchi, confessa uno degli esecutori: è Pietro Andrea Simoncini. Confermate le rivelazioni di Beretta, ultrà dell'Inter

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio Boiocchi, confessa il suocero di Ferdico: “Ho guidato lo scooter, a sparare fu Bellebuono, aveva…; Omicidio dell'ultrà Boiocchi, confessa uno degli esecutori; Caso ultras, Ferdico confessa l’omicidio Boiocchi (ma non si pente) e rivela dov’è la pistola: “Abbiamo fatto tutto noi della curva, la Calabria non c’entra”. La Procura nega i biglietti per la finale. La sorella di Marco? Licenziata dall’Inter…; Omicidio Ravasio, il figlio della mantide di Parabiago chiede scusa: ora tutti scaricano la donna. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rotto il silenzio sull’omicidio Boiocchi, confessa uno degli esecutori: “Gli ha sparato ‘Bellebuono’ su ordine di Beretta” - Pietro Andrea Simoncini ammette di aver guidato il motorino nel delitto del capo della Curva Nord. E conferma la versione di Andrea Beretta sul movente legato al business dello stadio ... 🔗Come scrive msn.com

Omicidio dell'ultrà Boiocchi, confessa uno degli esecutori - Pietro Andrea Simoncini, uno dei due presunti esecutori materiali dell'omicidio dello storico capo ultra interista Vittorio Boiocchi, ammazzato a ... 🔗Riporta sportmediaset.mediaset.it

Confessa il suocero del capo ultrà interista Marco Ferdico: “Ho partecipato all’omicidio di Vittorio Boiocchi” - Ha confessato Pietro Andrea Simoncini, ritenuto dalla Procura uno dei due esecutori materiali dell'omicidio dell'ex capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi ... 🔗Da fanpage.it

Svolta nell’omicidio Boiocchi, sei arresti: Beretta il mandante