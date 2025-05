Omicidio Boiocchi confessa il suocero di Ferdico | Ho guidato lo scooter a sparare fu Bellebuono aveva assunto cocaina

Il suocero di Ferdico ha confessato il suo coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, rivelando di aver guidato lo scooter durante l'agguato. In un verbale presentato al PM Paolo Storari, ha chiarito la sua posizione, sottolineando che, sebbene fosse presente alla scena, non è stato lui a sparare; l'azione letale è stata compiuta da Daniel D’Alessandro, noto come Bellebuono, sotto l'effetto di cocaina.

Pronti via, appena aperto il verbale davanti al pm Paolo Storari: sì ho partecipato all’ omicidio di Vittorio Boiocchi, ero sul motorino, dopo che siamo caduti ho guidato io fino in via Fratelli Zanzottera, ma non sono stato io a sparare, è stato Daniel D’Alessandro detto Bellebuono che aveva assunto cocaina. Dopo le confessioni di Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia, si aggiungono le parole di Pietro Andrea Simoncini, calabrese di Vibo Valentia, classe ’83, suocero di Marco Ferdico, l’ex capo del direttivo ritenuto l’ organizzatore dell’omicidio avvenuto il 29 ottobre 2022 davanti a casa di Boiocchi un’ora prima di Inter-Sampdoria... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Boiocchi, confessa il suocero di Ferdico: “Ho guidato lo scooter, a sparare fu Bellebuono, aveva assunto cocaina”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

L’omicidio Boiocchi nella «guerra tra ultrà»: tra gli esecutori il vibonese Simoncini - L’omicidio di Boiocchi, quindi, si inquadrerebbe in quella “guerra ... eventuali coinvolgimenti di Antonio Bellocco e la sua famiglia, proprio perché ha confessato di essere stato lui il mandante. Il ... 🔗Come scrive corrieredellacalabria.it

Omicidio dell'ex capo ultras dell'Inter, Boiocchi: anche un vibonese tra i presunti autori - Il vibonese Pietro Andrea Simoncini, 42 anni, di Soriano Calabro, ritenuto esponente legato alla criminalità locale, è tra le sei persone arrestate stamani nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di ... 🔗Riporta quotidianodelsud.it

L'omicidio del capo ultrà Boiocchi, 6 arresti: “Berretta ha affermato di essere il mandante”. C'è anche il sorianese Simoncini - Svolta nell’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo della curva ... Beretta ha così confessato di essere «il mandante», mentre l’esecuzione «sarebbe stata demandata», al prezzo ... 🔗Lo riporta msn.com

Omicidio Loris, confermata condanna a 30 anni. Veronica urla al suocero: Ti ammazzo