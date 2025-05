Omicidio al distributore | colpito con un fendente al cuore durante una rapina a Tor San Lorenzo

Una rapina sfociata in tragedia ha scosso Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, con l'omicidio del 36enne gestore Miah Nahid. L'episodio è avvenuto intorno alle 12:00 di martedì 27 maggio presso il distributore Toil, dove il giovane è stato colpito con un fendente al cuore durante un violento confronto con i rapinatori, perdendo tragicamente la vita in pochi istanti.

