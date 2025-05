Omicidio a una pompa di benzina a Tor San Lorenzo | 35enne ucciso a coltellate durante una rapina

Tragedia a Tor San Lorenzo, alle porte di Roma, dove un uomo di 35 anni è stato assassinato a coltellate durante una rapina in una pompa di benzina. L'episodio ha scosso la comunità locale, con le forze dell'ordine già all'opera per rintracciare gli aggressori. Gli eventi si susseguono con tensione e preoccupazione. Continua a leggere per i dettagli dell’accaduto.

Tragedia a Tor San Lorenzo vicino Roma, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate ad una pompa di benzina. Caccia agli aggressori... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio a una pompa di benzina a Tor San Lorenzo: 35enne ucciso a coltellate durante una rapina

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapina ad un distributore di benzina a Tor San Lorenzo: 35enne ucciso a coltellate - Tragedia a Tor San Lorenzo vicino Roma, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate ad una pompa di benzina ... 🔗Secondo fanpage.it

Ardea, omicidio a un distributore di benzina - Accoltellato un dipendente durante una rapina. E' un 35enne di origini indiane. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118. I Carabinieri di Anzio danno ora la caccia a due persone ... 🔗Da rainews.it

Rapina a distributore di benzina sul litorale romano, 35enne muore accoltellato - L'aggressione è avvenuta a Tor San Lorenzo. L'uomo di 35 anni è stato accoltellato dai rapinatori. Soccorso dagli operatori del 118, il dipendente è morto per la gravità delle ferite riportate ... 🔗Come scrive msn.com

Mondragone, si ferma per fare rifornimento e viene ucciso tra i clienti della pompa di benzina