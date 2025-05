Omicidio a Bologna | Giuseppe Marra trovato morto dalla compagna in casa

Un tragico risveglio ha scosso Bologna: Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione dalla compagna. L’orribile scoperta è avvenuta in via Zanolini, trasformando una tranquilla mattina di fine maggio in un incubo per la comunità. Le indagini sono già in corso per chiarire le circostanze del delitto e le motivazioni dietro questa drammatica vicenda.

Un tragico risveglio a Bologna. Una tranquilla mattina di fine maggio si è trasformata in una scena di orrore per la città di Bologna. Giuseppe Marra, 59 anni, originario di Aosta ma residente da anni nel capoluogo emiliano, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Zanolini, nel quadrante est della città. La scoperta è avvenuta poco dopo le 10:00 di martedì 27 maggio, quando la compagna, rientrando a casa, ha rinvenuto il corpo dell’uomo disteso a terra e coperto di sangue vicino all’ingresso. L’allarme e l’arrivo dei soccorsi. La donna, sconvolta, è scesa in strada per chiedere aiuto... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio a Bologna: Giuseppe Marra trovato morto dalla compagna in casa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

