Oltre un' ora per l' arrivo dell' ambulanza e giorni d' attesa per un' operazione d' emergenza

In un episodio tragico, un'anziana di oltre 70 anni ha dovuto affrontare un'attesa insostenibile per un'operazione d'emergenza dopo essersi rotta l'omero a causa di un incidente domestico. Con oltre un'ora di attesa per l'ambulanza e otto giorni per l'intervento, il figlio denuncia un sistema sanitario che non riesce a garantire tempestività quando la situazione richiede un intervento immediato.

Otto giorni. È quanto ha dovuto attendere per un'operazione un'ultra 70enne che, lo scorso 19 maggio, si è rotta l'omero. "Se si fosse trattato di un'operazione pianificata - spiega il figlio - non sarebbe stato un problema. Il fatto è che quanto accaduto è stato frutto di un incidente domestico... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Oltre un'ora per l'arrivo dell'ambulanza e giorni d'attesa per un'operazione d'emergenza"

Se ne parla anche su altri siti

La Maddalena, in coma il 17enne caduto in moto; Entra in servizio l’ambulanza numero 300 della Croce Verde di Torino; Ambulanza e soccorsi in centro Monza: che cosa è successo sotto l'Arengario; Arresto cardiaco durante una partita di calcetto: l'ambulanza arriva in 4 minuti e lo salva.. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Oltre un'ora per l'arrivo dell'ambulanza e giorni d'attesa per un'operazione d'emergenza" - La storia è quella raccontata da un residente di Gello Biscardo, frazione che nelle ultime settimane è rimasta fortemente penalizzata a causa di lavori alla viabilità. "Mia madre ha avuto un incidente ... 🔗Secondo arezzonotizie.it

Croce verde, entra in servizio l'ambulanza numero 300 - Oggi, con l’ambulanza numero 300, Croce Verde Torino celebra un patrimonio fatto di tecnologia, dedizione e umanità. Ogni mezzo ha rappresentato un ponte tra chi aveva bisogno e chi era pronto ad ... 🔗Segnala torinoggi.it

Quell’ambulanza che non arriva mai - è capitato per due volte che persone inciampate e cadute sulle scale della metropolitana aspettassero oltre tre ore l’arrivo dell’ambulanza; a Milano si è dovuti attendere 40 minuti un mezzo ... 🔗Come scrive panorama.it

#emergenza #soccorsosanitario #emergenzasanitaria #ambulanza #emt #ems #rescue #ambulance #soccorso