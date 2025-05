Oltre 400 camion di aiuti umanitari bloccati al valico di Kerem Shalom

Oltre 400 camion di aiuti umanitari sono attualmente bloccati al valico di Kerem Shalom, secondo Rassan Alyan, capo del coordinamento israeliano per gli aiuti alla Striscia (Cogat). Alyan ha accusato le Nazioni Unite di non aver preso misure per facilitare il trasferimento degli aiuti, sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze umanitarie nella regione.

Il capo del coordinamento israeliano per gli aiuti alla Striscia ( Cogat ), Rassan Alyan, ha dichiarato che "oltre 400 camion di aiuti umanitari attendono di essere ritirati immediatamente dall' Onu al valico di Kerem Shalom ". Alyan ha accusato le Nazioni Unite di essersi astenute negli ultimi giorni dal compiere il proprio dovere e di "continuare invece a diffondere informazioni errate e fuorvianti sulle difficoltà umanitarie". E ha aggiunto: "Dovete svolgere il vostro compito nei confronti dei residenti di Gaza "... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 400 camion di aiuti umanitari bloccati al valico di Kerem Shalom

