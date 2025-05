Oltre 30 kg di rifiuti nella tappa di Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Durante la tappa di "Insieme a te per l'ambiente" di McDonald's a Minturno, 15 volontari hanno raccolto oltre 30 kg di rifiuti, riempiendo dieci sacchi. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune, ha evidenziato l'importanza della gestione sostenibile dei rifiuti e del coinvolgimento della comunità nella salvaguardia dell'ambiente.

Dieci sacchi di rifiuti per un totale di 30 chili. Sono stati 15 i volontari che hanno lavorato alla tappa di "Insieme a te per l'ambiente" di McDonald's. L'appuntamento è stato a Minturno, per una giornata organizzata in collaborazione con il Comune dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Oltre 30 kg di rifiuti nella tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s

