Oltre 2mila e 500 bambini nelle piazze dei Comuni dell’Aro7 | diventeranno sentinelle dell’ambiente

Oltre 2.500 bambini delle piazze dei comuni dell'ARO7 si trasformeranno in sentinelle dell'ambiente grazie all'iniziativa "Pianeta in Gioco". Avviato nei mesi scorsi, il tour green ha fatto tappa ad Andrano e proseguirà nelle località di Santa Cesarea Terme, Castro, Diso e Minervino di Lecce, puntando a sensibilizzare i più giovani sulla salvaguardia del nostro pianeta.

Si chiama "Pianeta in Gioco" ed il nome del tour in versione green, avviato nei mesi scorsi, e che in questi giorni ha fatto tappa ad Andrano e toccherà anche altre località quali Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Minervino di Lecce. L'appuntamento ecologista si concentrerà nelle...

