Oltre 150 volontari al lavoro per preparare la quarta edizione del Bim Triathlon

A Bellaria si respira un clima di entusiasmo in vista della quarta edizione del Bim Triathlon, in programma il 7-8 giugno. Con oltre 150 volontari attivi nei preparativi, le iscrizioni stanno procedendo a gran ritmo, promettendo un evento ancora più eccezionale. Il team è determinato a garantire un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori.

Fervono i preparativi a Bellaria, dove una squadra di 150 volontari sta lavorando giorno e notte per preparare al meglio la quarta edizione del Bim Triathlon in programma il 7-8 giugno. Le iscrizioni procedono a gonfie vele e, di questo passo, è molto probabile che, da qui al 4 giugno (giorno...

