Olocausto in Israele

L'articolo affronta le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, suggerendo che un possibile attacco di Netanyahu all'Iran potrebbe servire a distogliere l'attenzione dall'ethnocidio in corso a Gaza. In un contesto in cui la comunità internazionale fatica a negare la situazione a Gaza, l’autore esplora le implicazioni politiche e le reazioni globali, mettendo in discussione le responsabilità e le conseguenze future.

Non mi stupirei se Netanyahu attaccasse l’Iran per distrarre il mondo dall’etnocidio di Gaza, che neppure i Paesi amici riescono piĂą a negare. Come finirĂ ? Eliseo Bardo via email Gentile lettore, forse finirĂ col dare tutte le colpe a Netanyahu e per il resto business as usual. Sarebbe un finale infausto, perchĂ© il mostro non è solo Netanyahu: è l’insieme della societĂ israeliana, pur con le debite eccezioni. Nell’ottobre 2023 in pieno eccidio (un bimbo palestinese ucciso ogni 10 minuti) un sondaggio dell’UniversitĂ di Tel Aviv appurò che il 94,1% degli israeliani approvava le stragi e solo l’1,8% le riteneva eccessive... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

