Olly è il primo artista di Sanremo 2025 doppio platino | il Festival adesso ha tutto il podio certificato

Olly fa la storia al Festival di Sanremo 2025, diventando il primo artista a conquistare il doppio platino. Con lui, anche Lucio Corsi ottiene il primo platino e Brunori Sas festeggia il riconoscimento d'oro. Un podio che ora vanta il prestigioso marchio di eccellenza musicale. Scopri di più su queste straordinarie conquiste!

Da ieri tutto il podio del Festival di Sanremo è certificato, con Olly che conquista il secondo platino, Lucio Corsi il primo, mentre Brunori Sas festeggia l'oro... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Olly è il primo artista di Sanremo 2025 doppio platino: il Festival, adesso, ha tutto il podio certificato

Approfondimenti da altre fonti

20 maggio, la notte di Olly a Firenze: il vincitore di Sanremo in concerto; Con Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas è ancora Festival tra le certificazioni; Tananai sull'ultimo Festival di Sanremo: Lucio Corsi o Olly? La mia preferita è stata Giorgia. Poi confida la sua fobia; Olly in concerto a Padova: doppia data del tour al Gran Teatro Geox. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Olly in concerto a Napoli: il vincitore di Sanremo 2025 si esibisce al Kiss Kiss Way - Il 31 maggio 2025, Olly si esibirà al Kiss Kiss Way di Napoli, dopo il trionfo a Sanremo con “Balorda nostalgia”, promettendo una serata ricca di emozioni e sorprese per i fan. 🔗ecodelcinema.com scrive

Con Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas è ancora Festival tra le certificazioni - Tutti e tre gli artisti saranno con noi sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO di Milano, questo venerdì (30 maggio) ... 🔗Scrive radioitalia.it

Tananai: “Lucio Corsi e Olly a Sanremo? Il mio brano preferito è stato quello di Giorgia” - Tananai si racconta di fronte ad Alessandro Cattelan nel corso dell’ultima puntata di “Hot Ones Italia”. Dalle fobie inconfessate alle sue preferenze sull’ultimo Festival di Sanremo. Sul quale non ha ... 🔗Si legge su fanpage.it

Olly, Juli - Balorda nostalgia (Official Video - Sanremo 2025)