Ok al canguro anche in Commissione | la Giunta del Senato dà il via libera al blitz sulla riforma della giustizia

La Giunta del Senato ha approvato l'estensione del meccanismo del "canguro" anche in Commissione, permettendo il voto in blocco su emendamenti simili. Questa riforma, che agevola il processo legislativo, ha ricevuto il via libera, aprendo nuove possibilità per la gestione delle proposte di modifica in ambito giuridico. La decisione mira a snellire i lavori parlamentari e a rendere più agile la trattazione delle istanze legislative.

Il cosiddetto “ canguro “, il meccanismo parlamentare che consente di votare in blocco gli emendamenti di contenuto simile, potrà essere usato da oggi anche in Commissione e non più soltanto in Aula. Lo ha stabilito la Giunta per il regolamento del Senato, dando il via libera al presidente della Commissione Affari costituzionali Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) che la scorsa settimana ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla norma per accorciare i tempi di discussione del ddl sulla separazione delle carriere. Balboni affermava di essersi rifatto a un parere reso nel 2017 dall’allora presidente del Senato Pietro Grasso, secondo cui il “canguro” in Commissione è ammissibile purché il provvedimento sia calendarizzato a breve in Aula... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ok al “canguro” anche in Commissione: la Giunta del Senato dà il via libera al blitz sulla riforma della giustizia

