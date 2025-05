Oggi è il National Sunscreen Day l' occasione perfetta per scoprire i nuovi solari per l' estate in arrivo Multitasking anti age & non solo

Oggi celebriamo il National Sunscreen Day, un momento perfetto per esplorare le ultime novità in fatto di solari, ideali per l'estate imminente. Questi prodotti multitasking, che uniscono protezione solare e proprietà anti-invecchiamento, ci ricordano quanto sia fondamentale difendere la nostra pelle non solo in spiaggia, ma anche nella vita quotidiana. Scopriamo insieme le diverse formule disponibili, da spray a gel!

I l 27 maggio, giusto in tempo per l’inizio dell’estate, si celebra il National Sunscreen Day, occasione per ricordare l’importanza della protezione solare non solo in spiaggia ma anche in città. Che sia in spray o in crema, versione latte o anche gel, per il viso o per il corpo, non si dovrebbe sfuggire alla sua applicazione. E per l’estate 2025 le novità sono tante, tra gli stick per le zone più difficili e le formulazioni con una marcia in più. Bagno di ghiaccio e maschera: la skincare casalinga di Hailey Bieber a prova di Met Gala X Leggi anche › Solari, tutto quello che c’è da sapere. Per arrivare pronte all’estate I solari per l’estate 2025... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Oggi è il National Sunscreen Day, l'occasione perfetta per scoprire i nuovi solari per l'estate in arrivo. Multitasking, anti age & non solo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sunscreen Day 2025: il vademecum della tintarella. 🔗Cosa riportano altre fonti

National Sunscreen Day: Which SPF is right for you? - May 27 is National Sunscreen Day, which serves as a reminder of how important it is to protect our skin. Nurse practitioner and owner of med spa LB Rejuven8 Yarickza Lopez explained that sunscreen ... 🔗Secondo kbtx.com

National Sunscreen Day: Yay for gels, powders, sticks, no for SPF cocktailing - Today, on National Sunscreen Day, lets get under the skin of things to find out how sunscreens work best. Are you using it right? You may skip out on blush or your kohl pencil, but don't miss out ... 🔗Da msn.com

National Sunscreen Day: How to protect your skin with a sunscreen - Dermatologist Dr. Aparna Santhanam emphasizes the importance of sunscreen in protecting the skin from UV radiation. She recommends using sunscreen with Full Light Technology to shield against UVA ... 🔗Da timesofindia.indiatimes.com

How much sunscreen should one apply?